Тверь, 18 января, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Около 207 тыс. человек отдохнули в загородных комплексах и городских отелях Тверской области в период новогодних праздников, заполняемость только загородных отелей региона выросла до среднего показателя в 86%. В регионе подвели итоги новогодних праздников в части туристической привлекательности объектов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 января в пресс-службе правительства Тверской области.

Пресс-служба правительства Тверской области Новый год в Верхневолжье

«Для нашего региона туристическая индустрия является значимым направлением экономики. У нас огромное количество исторических памятников, мы обладаем богатыми природными ресурсами. Преимуществами территории является разветвленная дорожная инфраструктура, близость к мегаполисам страны. Эти факторы должны быть максимально использованы для развития нашего потенциала в турсекторе. Кроме того, туриндустрия — это занятость коренного населения, развитие малого и среднего бизнеса», — отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Большинство гостей приехали в Тверскую область из Москвы и соседних регионов, отмечен также интерес самих жителей Верхневолжья к поездкам по своему региону, вырос спрос на организованные однодневные и двухдневные туры. Самыми посещаемыми туристическими объектами стали места в Твери, Торжке, Лихославле, Ржеве, Старице, Калязине и Кашине. Так, Императорский дворец в Твери посетили около семи тысяч человек, около четырех тысяч человек побывали на оленьей ферме в деревне Сергеевка, эко-лэнд «Чукавино» посетили порядка 3 тысяч человек. Популярностью у туристов пользовался Торжок. По данным Всероссийского историко-этнографического музея, в новогодние каникулы в гостинице Дарьи Пожарской, музейных рядах, Новоторжском кремле и других объектах города побывали более четырёх тысяч человек.

Пресс-служба правительства Тверской области Новый год в Верхневолжье

Как сообщили в пресс-службе облправительства, по статистике, свыше половины туристов, посетивших Калязин летом, возвращаются в город зимой, чтобы увидеть колокольню и пройтись к достопримечательности по льду. По оценке туроператора «Пилигрим», город посетило более трёх тысяч человек. Более двух тысяч человек побывали в музейно-этнографическом комплексе «Василёво», усадьбу Берново посетили 1,6 тысячи гостей.

В целом, объекты Тверского государственного объединенного музея, в который входит 31 филиал: краеведческие, музыкальные, мемориальные, этнографические, архитектурные, природные и военно-исторические музеи — посетило почти 18 тысяч человек. Также в Тверской области, согласно поисковым запросам Яндекс, пользовались популярностью событийные мероприятия — программы «В гостях у тверских карел», в резиденции Бабы Яги в Калязине, на оленьей ферме «Судимиръ». Популярные travel-блогеры сделали более 10 публикаций о зимних каникулах в Тверской области, свыше 50 тысяч просмотров на youtube-канале собрал зимний ролик «Ирония Судьбы. Тверская область». Общий охват публикаций в новогодние каникулы в социальных сетях составил порядка 300 тысяч пользователей.