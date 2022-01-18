Париж, , 10:06 — REGNUM Франция назвала неприемлемым действия полиции в отношении журналистов во время демонстраций против президента Туниса, сообщает Le Figaro.

Демонстрация протеста. Тунис VOA

«Несколько журналистов, в частности, корреспонденты французской прессы, пострадали во время освещения демонстраций, прошедших в Тунисе 14 января 2022 года. Это неприемлемо», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, министры иностранных дел и обороны Франции и Японии 20 января проведут переговоры по видеосвязи в формате «два плюс два».

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