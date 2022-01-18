Ангарск, Иркутская область, 18 января, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Доверчивая 43-летняя жительница Ангарска (Иркутская область) лишилась почти миллиона кредитных ресурсов, доверившись мошенникам. Подробности сегодня, 18 января, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

50.мвд.рф Мошенничество

Женщина рассказала правоохранителям, что несколькими днями ранее увидела в одной из социальных сетей рекламное объявление о возможности заработка в виде инвестирования денежных средств. Пройдя по ссылке, заявительница заполнила анкету, в которой указала свои данные.

Вскоре ей перезвонила незнакомка, по указаниям которой женщина завела инвестиционный счет на который положила 15 тысяч рублей. Далее собеседница рассказала ангарчанке, как проводить операции на фондовой бирже и дала возможность провести несколько сделок, в результате чего количество финансов на ее виртуальном счете увеличилось в несколько раз.

Продемонстрировав таким образом возможности заработка на операциях с ценными бумагами, аферисты убедили потерпевшую пополнить инвестиционный счет кредитными средствами на 900 тысяч рублей.

Спустя некоторое время требование о увеличении средств повторилось. Ангарчанка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают лиц, причастных к совершенному.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад в полицию обратился 53-летний житель Казачинско-Ленского района. В канун нового года ему позвонили лжебанкиры и сообщили, что неизвестные пытаются похитить сбережения с его карты и попросили помочь изобличить недобропорядочных коллег.

Читайте также: Житель Приангарья перевёл лжебанкирам более миллиона рублей