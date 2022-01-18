Москва, 18 января, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В Новой Москве на территории Троицкого административного округа будет построен крупный водопровод, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса.

Wikimedia Commons Чистая вода

В настоящее время утвержден проект строительства водопровода. Он предназначен для водоснабжения жителей городского округа Троицка и поселения Первомайское из централизованной системы водоснабжения.

По водопроводу питьевая вода будет подаваться на водозаборные пункты «Ботаково» и «Микрорайон В». Новый водопровод обеспечит водой административные, социальные и спортивные объекты Троицка.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2021 году численность населения Новой Москвы выросла на 65 тыс. человек и достигла 630 тыс. человек.

Читайте подробнее: Новая Москва по численности населения обошла Ульяновск и Хабаровск