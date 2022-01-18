София, 18 января, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Премьер-министр Болгарии Кирил Петков отбывает в Северную Македонию с первым в своей новой каденции специальным рабочим визитом. Об этом 18 января сообщает БНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Согласно официальной информации, формальным поводом для поездки главы болгарского Совета министров в сопредельное государство является 30-летие признания Софией независимости бывшей югославской Социалистической Республики Македония. Главу болгарского правительства будут сопровождать министр иностранных дел Болгарии Теодора Генчовска и министр транспорта Болгарии Никола Сыбев.

Предполагается, что в ходе контактов стороны обсудят вопросы интеграции Северной Македонии в структуры Европейского союза и НАТО, а также укрепление добрососедских отношений между двумя странами.