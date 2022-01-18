Москва, 18 января, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Новый посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что посольство окажет поддержку гражданам РФ Егору Дудникову и Софье Сапеге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Борис Грызлов

«Помощь гражданам нашей страны, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, — это одна из важных задач посольства», — сказал он в интервью ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

Грызлов уточнил, что есть единый целостный подход, который реализуется в отношении всех российских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданка РФ Софья Сапега была задержана в Белоруссии 25 мая 2021 года по подозрению в совершении ряда преступлений, которые предусмотрены УК республики. В декабре прошлого года ей было предъявлено окончательное обвинение. Власти страны обвиняют её по семи статьям Уголовного кодекса.

В частности, Сапегу обвиняют по ч. 3 ст. 130 УК Белоруссии («Разжигание вражды»). Девушка может получить шесть лет тюремного заключения, что является минимальным сроком по указанной статье с учётом ранее заключённого задержанной соглашения со следствием. После приговора суда Сапега может быть экстрадирована в Россию.