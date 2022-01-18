Оренбург, 18 января, 2022, 10:02 — ИА Регнум. В Оренбургской области группа спецназа Центрального военного округа провела учения по уничтожению противника, используя бронеавтомобили «Тигр». Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

Structure.mil.ru Учения в Оренбуржье

Согласно сценарию, при помощи беспилотников была обнаружена «вражеская» база, хорошо замаскированная в рельефе местности. Для ликвидации противника решили задействовать группу спецназа.

На бронеавтомобилях «Тигр» подразделения совершили 200-километровый марш, выявили места расположения всех сил и средств охраны, вычислили пункт управления и помещения для отдыха. В ходе налета группа специального назначения применила новейшие автоматы АК-12, пулеметы «Печенег», бесшумное оружие и взрывчатые вещества.