Хабаровск, , 10:12 — REGNUM В Хабаровском крае в рамках государственного мониторинга амурского тигра в России проведут перепись хищников. Тигров пересчитают с 5 по 7 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Амурские тигры

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Тигры обитают в десяти районах края. Их учет будут вести 12 координаторов, назначенных краевым управлением охотничьего хозяйства. Ими определены маршруты для мониторинга, их протяженность, а также состав учетчиков, которые непосредственно займутся подсчетом обитающих на территории региона тигров по оставленным ими следам. Всего определено 275 таких маршрутов.

«Учет тигров пройдет на территории Бикинского, Вяземского, имени Лазо, Хабаровского, Комсомольского, Нанайского, Амурского, Ульчского, Советско-Гаванского и Ванинского районов, если не помешает погода. Финансовые расходы на организацию переписи тигров в регионе возьмет на себя Центр «Амурский тигр». Он же подведет итоги проведенного учета», — рассказал начальник управления охотничьего хозяйства края Леонид Иванов.

Отмечается, что последний подсчет численности тигров в крае проводился в 2015 году. Тогда было зафиксировано 109 — 110 особей. Обычно учет проводится раз в 10 лет. Однако в этом году было принято решение организовать мониторинг досрочно в связи с проведением 5−8 сентября 2022 года во Владивостоке Международного форума по сохранению популяции тигров.

Как сообщало ИА REGNUM, поезд в Хабаровском крае насмерть сбил амурского тигра 17 января.