Москва, 18 января, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко выступила с обращением по случаю отмечаемого 18 января 79-летия прорыва блокады Ленинграда в январе 1943 года. Она заявила о необходимости хранить память о подвиге ленинградцев и защитников города, ставшем символом мужества и патриотизма.

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко с ленточкой «Ленинградской победы»

«Прорыв укрепил веру в неизбежность полного освобождения от осадного кольца и неотвратимость окончательной победы над фашистскими захватчиками. Впереди был еще целый год ежедневной борьбы, но ленинградцы выстояли и сохранили любимый город, его красоту и величие для следующих поколений», — говорится в обращении Валентины Матвиенко.

Она подчеркнула, что долг живущих сейчас поколений — беречь память о бессмертном подвиге жителей и защитников Ленинграда.

«Мы склоняем головы перед теми, кто подарил нам мир и свободу. Их мужество и несгибаемая воля стали для нас символом духа, самопожертвования и патриотизма», — отметила глава Совета Федерации и экс-губернатор Петербурга.

Напомним, власти Петербурга и Ленобласти поздравили жителей с 79-летием прорыва блокады Ленинграда.