Нур-Султан, , 10:01 — REGNUM На сегодняшний день судами Казахстана рассмотрено 8354 административных дела, которые связаны с произошедшими ранее в стране массовыми беспорядками. Об этом 18 января сообщил на брифинге старший помощник генерального прокурора республики Азамат Саргазин.

Суд Https://pixabay.com

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«Всего судами рассмотрено 8354 административных дела, связанных с этими событиями. Суды и прокуроры учитывают смягчающие обстоятельства и раскаяние виновных лиц», — сказал он.

Также старший помощник генерального прокурора Казахстана отметил, что 3337 человек получили после рассмотрения административных дел предупреждены без применения к ним взыскания в виде арестов и штрафов, по 1653 делам обвиняемые были оштрафованы и еще 1002 человека в настоящее время находятся под арестом.

Кроме того, Саргазин добавил, что правоохранителями республики было арестовано 695 человек при расследовании уголовных дел, связанных с беспорядками.

«По тяжким и особо тяжким преступлениям начато 695 досудебных расследований, в том числе 44 — по актам терроризма, 15 — по убийствам, 6 дел — по фактам пропаганды и призывам к захвату власти. Задержаны в качестве подозреваемых 780 лиц, из них по 695 судом санкционирован арест», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД республики Ерлан Тургумбаев заявил, что всем сотрудникам специальных подразделений министерства внутренних дел Казахстана решено повысить зарплату.