Краснодар, , 09:59 — REGNUM Более 70 мест для крещенских купаний на открытой воде 19 января определено на территории Краснодарского края, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Крещение Дарья Антонова © ИА REGNUM

Крещенские службы состоятся в более чем 500 православных храмах Краснодарского края. Для проведения традиционных купаний определено 74 места на открытых водоёмах, а также 51 купель на территории храмов.

В местах омовений установлены палатки с обогревом, также оборудованы места для переодевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Сочи отменили крещенские купания на открытых водоёмах в связи с прогнозируемым штормом.