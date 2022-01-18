Москва, 18 января, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Несогласованность действий между «Росатомом» и Минтрансом привела к образованию затора из судов в арктических льдах в ноябре минувшего года. Об этом глава «Росатома» Алексей Лихачёв рассказал на встрече с журналистами.

Nsra.ru Суда Северного морского пути

По его словам, администрировать Северный морской путь (СМП) должен «Росатом». В настоящее время часть полномочий по управлению навигацией находится у Минтранса: разрешения на проход судов выдаёт учреждение «Администрация Севморпути».

«Но как оказалось, контроль был недостаточным», — сказал Лихачёв, напомнив о блокировке во льдах 20 судов.

Он отметил, что «Росатом» располагает штабом морских операций в Мурманске. Только руководство дирекции СМП смогло объяснить, «где какое судно находится и как его вытаскивать».

Лихачёв рассказал, что в ноябре караван судов с северным завозом оказался заблокирован в тяжёлых ледовых условиях. «Росатом» не был предупреждён о проходе целого каравана, кроме того, погодный прогноз Росгидромета опоздал на две недели. Операцию по выводу судов из затора в «Росатоме» завершили 7 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, Лихачёв предложил закрепить за «Росатомом» выдачу разрешений на проход судов по Северному морскому пути.

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