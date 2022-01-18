Казань, , 10:11 — REGNUM За 2021 год в Татарии сняли с реализации более 35 тонн пищевых продуктов и продовольственного сырья. Как сообщает управление Роспотребнадзора по РТ, по результатам лабораторных исследований не допущено для использования при производстве пищевых продуктов 1523 партии некачественной и опасной продукции (в 2020 году — 1338 партий объемом более 23 тонн).

Уничтожение продуктов Rospotrebnadzor.ru

Основными причинами изъятия названы: истечение срока годности пищевой продукции; не соответствие требованиям Таможенного союза нанесенной маркировки на этикетку продукта; отсутствие документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность пищевых продуктов.

На нарушителей наложены административные штрафы на общую сумму более 15,8 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, больше половины предлагаемых российскому потребителю в магазинах готовых мясных и печёночных паштетов, проверенных Роскачеством, не может похвастаться высоким уровнем качества.

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