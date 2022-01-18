Москва, , 09:57 — REGNUM Новый посол России в Белоруссии Борис Грызлов считает своим главным приоритетом на своем посту продолжение многоплановой интеграции в рамках Союзного государства.

Борис Грызлов Kremlin.ru

По его словам, приоритеты в работе посла определяются задачами, которые в соответствии с конституцией ставит президент России.

«Главный приоритет — продолжение нашей многоплановой интеграции в рамках поступательного выполнения договора о Союзном государстве от 1999 года, последовательное сближение в рамках Союзного государства на принципах суверенного равенства, добровольности и добросовестного выполнения взаимных обязательств», — сказал он в интервью ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, указ о назначении Бориса Грызлова послом России в Белоруссии подписал президент страны Владимир Путин. Текст опубликован 14 января на официальном портале правовой информации.

Также опубликован указ президента о том, что Евгений Лукьянов освобождается от должности посла России в Белоруссии. На этом посту дипломат находился с марта прошлого года.