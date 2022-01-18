Москва, , 09:57 — REGNUM В 2021 году в Москве с использованием типовой документации проведено 76% госзакупок, сообщил 18 января вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Закупки Zakupki.mos.ru

Он уточнил, что общий объём таких госзакупок составил 700 млрд рублей.

«Москва с 2015 года занимается стандартизацией закупок — утверждает типовые формы документов по наиболее востребованным предметам закупок и единые требования, понятные для всех участников. Сегодня в столице госзаказчики используют 367 комплектов типовой конкурсной документации», — рассказал Ефимов.

Заместитель мэра отметил, что стандартная документация обеспечивает прозрачность закупок, а также повышает конкуренцию и обеспечивает большую эффективность расходования бюджетных средств — экономия составляет примерно 10%.