Сеул, 18 января, 2022, 09:55 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделал 15 991 человек. Об этом 18 января сообщает Newsis со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 18 января в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 44 505 276 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 86,7%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 70 974 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 43 582 128 человек. Уровень полной вакцинации составил 84,9%.

«Бустерную» дозу получили 384 948 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 23 741 205 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 4072 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 700 102.

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