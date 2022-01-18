Ярославль, , 10:04 — REGNUM В Ярославле управляющие компании не справляются с уборкой снега во дворах. Об этом рассказал мэр города Владимир Волков на общегородском совещании.

Уборка в Ярославле City-yaroslavl.ru

По словам мэра, многие ярославцы в последнее время рассказывают о плохом качестве уборки на придомовых территориях.

«Для того, чтобы в этом направлении нам усилить работу, необходимо сегодня же вам, Виталий Юрьевич (Леженко — заместитель мэра города по ЖКХ — ИА REGNUM) совместно с жилищной инспекцией, с главами собрать всю информацию по городу, по всем жалобам, которые поступают. Есть управляющие компании, к которым нет претензий. Но в большинстве с таким обилием снегопадов УК не справляются. Сегодня собрать совещание, поставить, нарезать задачу», — подчеркнул мэр.

На выполнение своих обязательств он предложил дать управляющим компаниям «день-два». Затем, если они вновь не справятся, «подключиться и помочь». В мэрии дали понять, что улицы этой зимой убираются лучше дворов.

«С начала 2022 года в городе Ярославле прошло несколько крупных залповых снегопадов с большим количеством осадков. Было задействовано более 100 единиц дорожной техники и 400 человек рабочих. Параллельно с уборкой улично-дорожной сети ведутся работы по прометанию тротуаров, остановочных комплексов, а также пешеходных переходов. Там, где невозможно провести механизированную уборку, она осуществляется вручную. Особенно это касается спусков, подъемов, тротуаров, а также лестничных маршей на мосты», — рассказал директор МБУ «Горзеленхозстрой» Виталий Запевалов.

По данным директора «Горзелензозстроя», за две недели 2022 года с улиц города вывезено более 35 тысяч кубических метров снежной массы.