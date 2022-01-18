Тасеевский район, , 09:54 — REGNUM В Тасеевском районе Красноярского края следователи разбираются в обстоятельствах смерти трёх человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, двое мужчин 38 и 50 лет, а также 39-летняя женщина поступили в больницу 6−7 января.

Алкоголь Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Несмотря на усилия врачей, потерпевшие впоследствии скончались. По данным ведомства, 5 января они находились на поминальном обеде в селе Тасеево, где вместе со всеми употребляли алкогольные напитки.

«Проведённой физико-химической экспертизой установлено, что спиртосодержащая жидкость содержит в своём составе метиловый спирт и вещества, характерные для вкусо-ароматических композиций», — отметили в управлении.

Для установления причины смерти сельчан назначены экспертизы. Возбуждено уголовное дело по статье «сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлёкший по неосторожности смерть трех человек».