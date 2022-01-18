Барнаул, , 09:54 — REGNUM Сегодня, 18 января, в Алтайском крае стартовал новый этап программы туристического кешбэка. Как сообщает пресс-служба правительства региона, за туристические услуги, оплаченные по 12 апреля 2022 года, можно получить субсидию на карту «Мир» в размере 20 процентов от потраченных средств, но не более 20 тысяч рублей. Вернуться из путешествия необходимо не позднее 30 апреля.

Алтайский край Светлана Шаповалова ©

Для круизов срок окончания поездки — 1 июня. В новом этапе получить кешбэк можно, отдохнув в 23 гостиницах и турбазах, 18 санаториях или воспользовавшись услугами восьми туроператоров Алтайского края.

Как напомнили в краевом управлении по развитию туризма и курортной деятельности, в 2021 году в рамках программы по возврату кешбэка за путешествия в регионе приняли участие восемь туроператоров, которые реализовали более пяти тысяч туров, а также порядка 30 объектов размещения, в том числе санатории.

В детском кешбэке участвовали 45 загородных оздоровительных организаций. Программой воспользовались более восьми тысяч семей.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 201 года ограничение регулярного и чартерного авиасообщения с Турцией не сказалось на стоимости отдыха в Горном Алтае. Цены на проживание на отдельных базах и так достигли своего максимума: самые комфортабельные апартаменты оказались раскуплены, стоимость проживания в отдельных отелях поднялась на 80−90%.

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