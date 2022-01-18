Симферополь, , 09:54 — REGNUM Сразу три новых назначения произвёл глава Республики Крым Сергей Аксёнов 18 января. Об этом он сам написал в социальных сетях.

Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru

«Сегодня на место уволенных вчера чиновников назначены новые руководители», — уточнил Аксёнов.

Глава региона уточнил, что на пост министра жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым назначен Никита Тарасов. Должность начальника ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» займёт Максим Тарасов, пост главы ГУП РК «Крымавтодор» займёт Максим Демин.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января глава Крыма сообщил об увольнении с постов по собственному желанию министра жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым Максима Скорина, главы ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» Валерия Васякина и руководителя ГУП РК «Крымавтодор» Сергея Красюка.