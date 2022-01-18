Таганрог, Ростовская область, 18 января, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Заместителем главы администрации Таганрога (Ростовская область) по вопросам экономики назначена Светлана Камбулова. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации приморского города.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Администрация Таганрога

С 1996 года по 2021 год Камбулова занимала различные должности в муниципальных администрациях, правительстве Ростовской области. В январе 2015 года она возглавила городской департамент экономики, с 2019 года трудилась на посту заместителя главы администрации Ростова-на-Дону.

Должность заместителя сити-менеджера областного центра чиновница покинула в декабре 2021 года по собственному желанию.