Уфа, , 10:01 — REGNUM Сотрудников администрации Уфы заподозрили в совершении действий, которые идут вразрез с интересами города. Об этом 18 января сообщил заместитель главы администрации города Кирилл Чистяков, докладывая о строительстве объектов жилого назначения, социального жилья и транспортной инфраструктуры на оперативном совещании в администрации Уфы.

Строительство жилья в Петербурге Gov.spb.ru

«Были выявлены факты действий сотрудников администрации, идущие вразрез с интересами города и его жителей», — заявил он, сообщив, что намерен доложить об этом отдельно после совещания главе администрации Уфы Сергею Грекову.

Мэр города подчеркнул, что в Уфе, также как и в республике делается очень много для того, чтобы количество вводимого жилья соответствовало нормам.

«Это огромная работа. Была создана ассоциация застройщиков, члены которой на регулярной основе встречаются и обсуждают основные темы. И это недопустимо, чтобы сотрудники администрации как-то противодействовали этой работе. Мне необходимо сегодня же доложить какие меры будут приняты по отношению к этим сотрудникам и что сделано», — подчеркнул Греков.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе зафиксировали рост объемов внедренного жилья в 2021 году.