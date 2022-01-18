Санкт-Петербург, 18 января, 2022, 10:13 — ИА Регнум. В связи с 79-й годовщиной прорыва блокады Ленинграда в Петербурге 18 января запланированы различные памятные акции и мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Медаль СССР «За оборону Ленинграда»

Так, на Ленинградском комбинате хлебопродуктов имени Кирова, который работал все дни блокады, члены совета ветеранов Санкт-Петербурга совместно с волонтёрами дадут начало Всероссийской акции «Блокадный хлеб». Она заключается в раздаче пайков весом в 125 грамм — именно такая норма выдачи хлеба была установлена зимой 1941−1942 года, в самый страшный период блокады. Акция проводится для сохранения памяти о подвиге ленинградцев, противостоявших врагу в условиях голода, холода, бомбёжек и обстрелов.

Вечером 18 января в центре города, возле станции метро «Гостиный двор», петербургские волонтёры будут раздавать прохожим ленты «Ленинградской победы», которые состоят из полос оливкового и зелёного цвета, они повторяют муаровую ленту медали «За оборону Ленинграда».

Также в Петербурге запланирована передача сборника рассказов о героях блокадного Ленинграда и архивной информации в в Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда и Центральный государственный архив Санкт-Петербурга. В этот сборник вошли более 80 оригинальных рассказов, которые прислали участники акции со всей России.

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Напомним, часть мероприятий, приуроченных ко дню прорыва блокады Ленинграда, пройдёт также в Ленинградской области. Среди них возложение цветов к монументам и мемориалам, памятные акции и музыкальные мероприятия.