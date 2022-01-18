Тбилиси, 18 января, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Самую крупную авиакомпанию Грузии Georgian Airways («Грузинские авиалинии»), которая является национальным переводчиком, выставили на продажу из-за накопившихся у предприятия долгов. Об этом сообщает пресс-служба объединения Georgian Business Brokerage.

(сс) BriYYZ Самолет авиакомпании «Georgian Airways»

Сообщается, что за компанию планируется получить $150 млн. При этом у перевозчика накопились долги в размере $176 млн. Тбилисский городской суд принял решение начать процедуру банкротства предприятия.

В руководстве Georgian Airways заявили, что причиной кризиса стали ограничения, введённые на фоне распространения коронавируса. После закрытия границ компания не смогла выполнить ряд обязательств.

Программа реабилитации авиаперевозчика предусматривает возобновление рейсов по прибыльным направлениям.

Стоит отметить, что компанию Georgian Airways (изначально Airzena) основали в 1993 году. В 1999 году она стала национальным перевозчиком Грузии.