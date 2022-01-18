Краснокамск, Пермский край, 18 января 2022, 09:50 — REGNUM В городе Краснокамске Пермского края суд вынес приговор в отношении 34-летнего местного жителя, который до смерти избил супругу. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Суд
Суд
Sledcom.ru

По данным ведомства, днем 31 марта 2021 года между семейной парой произошла ссора. В ходе конфликта мужчина нанес жене удары руками и ногами по голове и телу. От травм женщина скончалась. Причиной конфликта стала ревность.

Пермяка приговорили к семи годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.