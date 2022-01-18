Краснокамск, Пермский край, 18 января, 2022, 09:50 — ИА Регнум. В городе Краснокамске Пермского края суд вынес приговор в отношении 34-летнего местного жителя, который до смерти избил супругу. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

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По данным ведомства, днем 31 марта 2021 года между семейной парой произошла ссора. В ходе конфликта мужчина нанес жене удары руками и ногами по голове и телу. От травм женщина скончалась. Причиной конфликта стала ревность.

Пермяка приговорили к семи годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.