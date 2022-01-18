Москва, , 09:50 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал высказывание министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана о «трех принципах» в отношении Москвы.

Пушков Алексей

Ранее Жан-Ив Ле Дриан по итогам разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном сообщил, что в отношении Москвы Париж разделяет «три принципа»: «сдерживание, продолжение диалога и усиление трансатлантической координации».

«Три принципа политики в отношении России, выдвинутые главой МИД Франции, не новы, не соотносятся между собой и обрекают Францию на пассивную роль», — написал Пушков в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что возможное вступление Украины в Североатлантический альянс поставит под сомнение исторические договорённости НАТО с Россией.

Читайте также: Ле Пен призвала НАТО соблюдать обязательства перед Москвой