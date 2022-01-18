Чита, 18 января, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В Забайкальском крае обладатели «Пушкинских карт» теперь могут посещать мероприятия частной организации — концертного агентства «Цифра Ё», которое занимается организацией мероприятий в Чите и районах края. Подробности сообщает министерство культуры региона.

Kultura.orb.ru «Пушкинская карта»

«Мы предлагаем пока три мероприятия, в том числе спектакль «Что творят мужчины» с известным актером Сергеем Астаховым, концерт «METALLICA S&M Tribute Show с симфоническим оркестром», — рассказали в агентстве.

В министерстве культуры Забайкальского края добавили, что до сегодняшнего дня молодые люди по «Пушкинской карте» могли посещать мероприятия только государственных и муниципальных учреждений культуры. Концертное агентство «Цифра Ё» стало первой частной организацией, которая присоединилась к проекту.

Как сообщало ИА, программа «Пушкинская карта» реализуется министерством культуры Российской Федерации по инициативе президента России Владимира Путина и направлена на популяризацию культуры среди молодежи. С сентября 2021 года каждый житель страны в возрасте от 14 до 22 лет получил возможность выпустить личную карту с тремя тысячами рублей от государства, потратить которые можно было только на посещение культурных мероприятий.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 10 января на оперативном совещании поставил задачу перед профильным министерством организовать системную работу по выдаче «Пушкинских карт».

Читайте также: Забайкалье разработает план распространения «Пушкинских карт»