Москва, , 09:49 — REGNUM В 2021 году число обращений граждан к сервисам и услугам портала «Малый бизнес Москвы» (МБМ) выросло в 2,6 раза по сравнению с 2020 годом и стало рекордным, сообщается на портале мэра столицы.

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За год предприниматели воспользовались онлайн-сервисам на портале МБМ более 109 тысяч раз. Наибольшей популярностью пользовались сервисы «Проверка контрагентов», «Законодательный бизнес-дайджест» и «Интерактивный помощник» — 85,5% обращений.

Онлайн-сервисы МБМ позволяют предпринимателям сделать проще процесс управления бизнесом на любом этапе — бесплатно подготовить документы для регистрации компании или ИП, найти помещение под офис, подготовить налоговую декларацию и т. д.

Как сообщало ИА REGNUM, для начинающих предпринимателей на портале ГБУ «Малый бизнес Москвы» появился новый сервис.

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