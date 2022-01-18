Севастополь, , 09:46 — REGNUM Специальные места для массовых купаний на Крещение 18−19 января определили в Севастополе, сообщили в пресс-службе правительства города.

Севастополь Марина Каширская © ИА REGNUM

С 18:00 18 января до 18:00 19 января поисково-спасательные подразделения Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя будут переведены на усиленный режим работы в зонах их ответственности. Кроме того, в местах купания людей будут дежурить медицинские работники.

Всего правительством города определено семь мест: на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» — с 10:00 до 20:00 19 января; в районе причала №286 в бухте Казачьей — с 11:00 19 января; в районе причала «Радиогорка» — с 11:00 19 января; на территории пляжа «Омега» — с 10:30 19 января; на территории пляжа «Городской» в Балаклаве — с 10:00 19 января; на территории пляжа «Хрустальный» — с 10:00 19 января; на набережной гарнизонного пляжа в Каче — с 10:00 19 января.

Праздничные мероприятия ко дню Крещения Господня в Севастополе начнутся 18 января, в связи с этим будет ограничено движение транспорта по ул. Древней от перекрестка с ул. Ерошенко и ул. Дмитрия Ульянова до музея-заповедника «Херсонес Таврический» с 06:00 до 19:00 19 января. Ограничения не коснутся общественного транспорта и автомобилей сотрудников музея-заповедника.