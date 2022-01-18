Томск, , 09:45 — REGNUM В Томской области пенсионерка набрала кредитов и продала своё жильё, поверив мошенникам. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону, злоумышленники представили сотрудниками правоохранительных органов.

Телефонный мошенник

Они рассказали томичке, что на её имя неизвестные пытаются оформить кредит. Чтобы предотвратить это мошенники предложили перевести сбережения женщины на «зарезервированный безопасный счёт».

«Поверив лжесотрудникам, пенсионерка на протяжении нескольких дней оформила кредиты в различных банках, а также продала собственное жильё, после чего перевела денежные средства на указанные злоумышленниками счета в общей сумме более 6 000 000 рублей», — отметили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по статье «мошенничество».