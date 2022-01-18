Астана, 18 января, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Дополнительные меры нужны для недопущения перетоков горюче-смазочных материалов (ГСМ) из Казахстана в соседние страны, заявил министр энергетики Болат Акчулаков 18 января на заседании правительства.

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Министр предложил ввести дополнительные меры контроля за перетоками ГСМ по причине «диспаритета цен». По данным минэнерго, бензин и дизельное топливо в Казахстане дешевле, чем в России и Киргизии, поэтому из-за транзитного транспорта и жителей соседних приграничных регионов ГСМ «вымываются» с казахстанской территории.

«Министерством предлагается ввести запрет на въезд транспорта с самостоятельно установленными баками, ограничить пересечение [границы] транзитным транспортом не более одного раза в сутки», — сказал Акчулаков.

Также в минэнерго Казахстана предлагают запретить отгрузку за рубеж некоторых нефтепродуктов по железной дороге без уплаты экспортной таможенной пошлины (ЭТП). Ещё одна инициатива — усиление контроля запрета на вывоз нефтепродуктов автотранспортом.

Предложено также рассмотреть возможность увеличения таможенной пошлины на нефтепродукты и полуфабрикаты (кроме бензинов и дизельного топлива) до уровня ЭТП на нефть.

Как сообщало ИА REGNUM, с ноября 2021 года запрещён вывоз за пределы Казахстана бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов на автомобильном транспорте. Запрет введён на полгода, он не распространяется на вывоз топлива в бензобаках и емкостях объёмом не более 20 литров.

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