Новотроицк, Оренбургская область, 18 января, 2022, 09:43 — ИА Регнум. В горде Новотроицке Оренбургской области 18 января произошла серьезная коммунальная авария. Из-за прорыва водовода ряд объектов, в том числе больницы, остались без воды. Об этом сообщает областной минстрой.

Minstroyoren.orb.ru Коммунальная авария

ЧП произошло в 07:10 по местному времени (05:10 мск). В зоне аварийного отключения водоснабжения оказались шесть многоквартирных двухэтажных и 14 частных домов в районе ул. Севастопольской и Больничного городка. Также в зону отключения попали стоматологическая больница и два здания ковид-центров.

По данным на 10:00 полностью восстановлено водоснабжение в жилых домах, здании больницы, стоматологии и одном из зданий ковид-центра. Без воды пока остаётся второе здание ковид-центра, где находятся 24 пациента. К нему продолжается подвоз воды.

Как сообщили в городской администрации, был организован подвоз воды. Работают три водовоза, раздают бутилированную воду. Устранить последствия аварии планируют до 12:00.