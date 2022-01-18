Барнаул, 18 января, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Алтайские синоптики предупредили о похолодании 18, 19 и 20 января. По данным Алтайского центра по метеорологии и мониторингу окружающей среды, в регион на Крещение возвращаются морозы, туманы и сильная гололедица.

Мэрия Барнаула Подготовка к Крещению в Барнауле

В предстоящие трое суток на Алтае будет преимущественно без осадков, ночью и в утренние часы местами изморозь и туман.

19 января ночью будет до −8…−13°C, местами по западу до 19 градусов мороза, днем −4…−9°C. Ветер юго-западный, 3−8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В последующие двое суток похолодает. 19 января ночью −17…−22 °C, местами −11…−16°C, днем минус 9−14 °C, местами в предгорьях до — 4 °C. Ветер сменится на северо-восточный, 2−7 метров в секунду, днем возможны порывы до 12 метров в секунду.

20 января ночью −12…−17°C, местами до 20−25°C мороза, днем −10…−15°C, по югу до 5 °C мороза. Ветер северный, 3−8 метров в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё накануне, 17 декабря, в Барнауле температура воздуха прогревалась до +2 °C.

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