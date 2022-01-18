В Ярославле вновь заработали лифты в надземных переходах
Ярославль, 18 января, 2022, 09:44 — ИА Регнум. В Ярославле на Московском проспекте снова заработали лифты в переходах, расположенных над Московским проспектом. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Разобраться с работой двух лифтов в переходах над Московским проспектом 11 января ярославцы попросили главу региона Михаила Евраева. Жители рассказали, что вот уже две недели лифты не работают в переходе у «Арены-2000», а так же у Московского вокзала.
13 января подрядчик, занимающийся обслуживанием лифтов, заявил, что во всём виноваты низкие температуры внутри переходов, так как лифты, установленные на Московском проспекте, предназначены для использования в малоэтажных зданиях и минимально допустимая температура их использования в шахтах и машинных помещениях составляет +5 градусов.
17 января в мэрии отчитались о том, что ремонт лифтов завершён.
Сейчас все лифты в переходах работают в штатном режиме.