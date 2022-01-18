Ярославль, 18 января, 2022, 09:44 — ИА Регнум. В Ярославле на Московском проспекте снова заработали лифты в переходах, расположенных над Московским проспектом. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Yarnews.net Лифт в надземном переходе в Ярославле

Разобраться с работой двух лифтов в переходах над Московским проспектом 11 января ярославцы попросили главу региона Михаила Евраева. Жители рассказали, что вот уже две недели лифты не работают в переходе у «Арены-2000», а так же у Московского вокзала.

13 января подрядчик, занимающийся обслуживанием лифтов, заявил, что во всём виноваты низкие температуры внутри переходов, так как лифты, установленные на Московском проспекте, предназначены для использования в малоэтажных зданиях и минимально допустимая температура их использования в шахтах и машинных помещениях составляет +5 градусов.

17 января в мэрии отчитались о том, что ремонт лифтов завершён.

«Данные лифты имеют одну конструктивную особенность: они работают на гидравлических подъёмниках. Жидкость, которая находится в механизмах, под воздействием сильных морозов теряет свои свойства и провоцирует нарушение работоспособности лифтов. На двух лифтах вышло из строя оборудование и его замену специалисты подрядной организации выполнили сегодня», — рассказал первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Дмитрий Сергеев.

Сейчас все лифты в переходах работают в штатном режиме.