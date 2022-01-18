Благовещенск, , 10:08 — REGNUM Строительство моста через реку Зея в Благовещенске продолжается в непростых условиях. К возведению его опор несмотря на сильные морозы привлекают водолазов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 января в пресс-службе правительства региона.

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Завершено строительство 12 опор из 26. Зимой стройматериалы подвозят по понтонному мосту, созданному с помощью вмораживания в лёд четырёх барж. Водолазы под водой режут шпунтовые конструкции мостовых опор. Для этих работ используют специальное газопламенное оборудование, которое может функционировать под водой, рассказал руководитель ОП АО «БТС-МОСТ» Эдуард Давыдов. По его словам, для осуществляющих эти работы водолазов на берегу установлена обогреваемая палатка.

«Сейчас строители Зейского моста работают в непростых условиях. Несмотря на стойкие морозы, работы на объекте активно ведутся. Компания имеет большой опыт применения различных технологий, в настоящее время привлечены водолазы. Стройка главного инфраструктурного объекта Приамурья проходит в графике и под пристальным контролем разных ведомств, еженедельно встречаемся на рабочих совещаниях, обсуждаем текущие вопросы. Уже летом мостовики планируют соединить два берега», — отметил глава Приамурья Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, мост через реку Зея в столице Приамурья намерены достроить в 2023 году. Такое обещание дал президенту РФ Владимиру Путину председатель совета директоров АО «БТС-МОСТ» Руслан Байсаров.