Благовещенск, 18 января 2022, 10:08 — REGNUM Строительство моста через реку Зея в Благовещенске продолжается в непростых условиях. К возведению его опор несмотря на сильные морозы привлекают водолазов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 января в пресс-службе правительства региона.
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Завершено строительство 12 опор из 26. Зимой стройматериалы подвозят по понтонному мосту, созданному с помощью вмораживания в лёд четырёх барж. Водолазы под водой режут шпунтовые конструкции мостовых опор. Для этих работ используют специальное газопламенное оборудование, которое может функционировать под водой, рассказал руководитель ОП АО «БТС-МОСТ» Эдуард Давыдов. По его словам, для осуществляющих эти работы водолазов на берегу установлена обогреваемая палатка.
Как сообщало ИА REGNUM, мост через реку Зея в столице Приамурья намерены достроить в 2023 году. Такое обещание дал президенту РФ Владимиру Путину председатель совета директоров АО «БТС-МОСТ» Руслан Байсаров.