Пенза, 18 января, 2022, 09:47 — ИА Регнум. В Пензенской области за прошедшую неделю (10−16 декабря) на 20,5% возросла заболеваемость ОРВИ. Лабораторно подтверждено 16 случаев гриппа: в Пензе — 15 и один случай в Каменском районе. В первую неделю января в регионе был зарегистрирован один случай гриппа, сообщает управление Роспотребнадзора по Пензенской области.

Med-instrukcia.ru Грипп

Суммарная заболеваемость ОРВИ в Пензенской области превышает эпидпорог на 10,7%. Всего в течение второй недели 2022 года зарегистрировали 2653 случая ОРВИ (199,2 на 100 тыс. населения). В Пензе заболеваемость респираторными вирусными инфекциям составила 1435 случаев (275,4 на 100 тыс. населения), что ниже уровня эпидпорога на 13%.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензенской области на 17 января выявили 104 788 случаев заражения коронавирусом.

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