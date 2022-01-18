Москва, , 09:40 — REGNUM Поправки об индексации пенсий неработающим пенсионерам на 8,6% Госдума может принять во втором и в третьем чтении на заседании 20 января, сообщил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Поправки будут внесены в принятый в первом чтении законопроект о социальных пенсиях по старости гражданам из числа малочисленных народов Севера, на основании сведений, содержащихся в списке лиц, относящихся к малочисленным народам Российской Федерации.

Проиндексировать пенсии предлагается «задним числом».

«При этом указанная норма индексации будет распространяться «задним числом»: все пенсии, включая выплаченные в конце декабря и в январе, будут доиндексированы до указанного размера», — отметил Нилов в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, СРЗП продолжает сбор подписей для обращения в Конституционный суд по индексации пенсий работающим пенсионерам.

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