Выплаченные в декабре-январе пенсии доиндексируют до 8,6%
Москва, 18 января, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Поправки об индексации пенсий неработающим пенсионерам на 8,6% Госдума может принять во втором и в третьем чтении на заседании 20 января, сообщил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
Поправки будут внесены в принятый в первом чтении законопроект о социальных пенсиях по старости гражданам из числа малочисленных народов Севера, на основании сведений, содержащихся в списке лиц, относящихся к малочисленным народам Российской Федерации.
Проиндексировать пенсии предлагается «задним числом».
«При этом указанная норма индексации будет распространяться «задним числом»: все пенсии, включая выплаченные в конце декабря и в январе, будут доиндексированы до указанного размера», — отметил Нилов в телеграм-канале.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, СРЗП продолжает сбор подписей для обращения в Конституционный суд по индексации пенсий работающим пенсионерам.