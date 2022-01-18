Москва, 18 января, 2022, 09:39 — ИА Регнум. «Жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы и метели продлен в столице России и Подмосковье. Это 18 января следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра РФ.

Илья Бесхлебный Гололед

Уточняется, что «жёлтый» уровень погодной опасности означает потенциально опасную погоду.

Также указывается, что предупреждение о гололедице в Москве и Московской области будет действовать до 02:00 20 января, а предупреждение о метели и ветре с порывами 15−17 м/с — до 15:00 19 января.

При этом до этого предупреждение о гололедице в Москве было действительно до 12:00 19 января, а в Подмосковье — до 13:00 19 января.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что во вторник, 18 января, в Москве будет облачно, снег, местами метель, гололедица, температура воздуха −4… −2 °C.