Джакарта, 18 января, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Внимание общественности в Индонезии привлек проект государственного дворца в новой столицы государства, сообщает CNN Indonesia.

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Дизайн государственного дворца новой столицы создал скульптор с острова Бали. Проект государственного дворца включает в себя несколько садов и прудов.

Жители Индонезии, посчитали, что проект несовместим с символом умного города. Здание нового государственного дворца в форме орла не является символом, характеризующим прогресс индонезийской цивилизации.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо одобрил проект комплекса нового президентского дворца. Площадь комплекса президентского дворца была расширена с 32 га до 100 га.

Как сообщало ИА REGNUM, министр планирования национального развития Индонезии Сухарсо Моноарфа заявил, что президент Джоко Видодо выбрал название для новой столицы государства.

Подробнее в материале:Власти Индонезии выбрали название для новой столицы