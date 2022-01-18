Черкесск, , 09:37 — REGNUM В ряде дотационных республик Северного Кавказа совершается меньше всего налоговых преступлений. В число лидеров по самому низкому показателю таких преступлений в Следственном комитете России были названы Чечня, Ингушетия и Карачаево-Черкесия. Такие данные привела ТАСС заместитель председателя СКР Елена Леоненко.

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом еще один субъект СКФО — Ставропольский край был назван регионом, где совершается наибольшее количество преступлений в налоговой сфере. Этому способствует, по словам Леоненко, то, что он является крупным промышленным районом, а именно в них и совершается большинство таких преступлений.

Всего, по данным СКР, в России в 2021 году при совершении такого рода преступлений был нанесен ущерб на сумму около 60 млрд рублей.

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