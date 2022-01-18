Горно-Алтайск, 18 января, 2022, 09:36 — ИА Регнум. В Республике Алтай возбуждено уголовное дело по факту организации деятельности религиозной секты «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Цитата из видео СУ СКР по Республике Алтай Подозреваемый в организации деятельности запрещённой секты. Горно-Алтайск

Предварительно установлено, что 45-летний местный житель с мая 2017 года организовывал работу организации, зная, что её деятельность признана судом экстремистской и запрещена на территории России. Мужчина вербовал новых членов, руководил проведением собраний, проповедовал.

К настоящему времени предполагаемый организатор задержан. В ходе обысков по месту жительства членов организации были найдены средства связи и запрещённая литература.

«В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения расследуемого преступления, сбор и фиксацию доказательственной базы», — отметили в ведомстве.