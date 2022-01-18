Калуга, , 09:41 — REGNUM Калужское региональное отделение Всероссийского военно-патриотического детско-юношеского общественного движения «Юнармия» заняло первое место в Российской Федерации по итогам 2021 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Владислав Шапша вручил благодарственные письма наиболее активным юнармейцам

Фото пресс-службы правительства Калужской области.

17 января губернатор области Владислав Шапша вручил награды лучшим юнармейцам и их наставникам.

«Это успех каждого юнармейца Калужской области», — подчеркнул губернатор.

Он выразил уверенность в том, что опыт участия в «Юнармии» поможет каждому участнику движения в дальнейшей жизни. Калужский губернатор поддержал идею юнармейцев о проведении в области регулярных слётов и создании юнармейских отрядов в каждой крупной школе региона. Владислав Шапша выразил уверенность, что многое в патриотическом воспитании зависит от старших наставников. В частности, он поблагодарил офицеров, которые, выйдя в отставку, включились в работу по воспитанию подрастающего поколения.

Движение «Юнармия» объединяет более одного миллиона молодых россиян. В их числе свыше 10 тысяч жителей Калужской области. В настоящее время в регионе ведут работу 75 юнармейских отрядов.

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