Астана, 18 января, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Всем сотрудникам специальных подразделений министерства внутренних дел Казахстана решено повысить зарплату. Об этом 18 января сообщил на совещании глава МВД республики Ерлан Тургумбаев.

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Он заявил, что действующие зарплаты в спецподраздениях ведомства не оправдывают риск, которому подвергаются силовики. По словам министра, сотрудники спецназа МВД получают меньше, чем в других силовых структурах за схожую деятельность. Также получат поощрения те, кто противостоял погромщикам во время массовых беспорядков.

«Для материального стимулирования выделены деньги на премирование личного состава, курсантов и солдат срочной службы, задействованных в обеспечении правопорядка в период режима ЧП», — сказал Тургумбаев.

Стоит отметить, что в Казахстане в ходе беспорядков погибли 19 сотрудников полиции и военнослужащих. 3393 силовика получили ранения и травмы.