Киев, 18 января, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Превентивный пакет санкций необходимо подготовить против России, чтобы защитить Украину от готовящейся «агрессии», заявил украинский президент Владимир Зеленский во время встречи с двухпартийной делегацией Конгресса США. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

President.gov.ua Владимир Зеленский во время визита в США

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Участники встречи в США, как уточнили в Киеве, единогласно высказали позицию по поводу газопровода «Северный поток — 2». Это вызов для энергетической безопасности Украины и Европы в целом.

«Президент заявил о необходимости подготовки превентивного пакета санкций против РФ для противодействия агрессии», — указано на сайте президента Украины.

Зеленский обратил внимание конгрессменов на выдачу российских паспортов жителям Донецкой и Луганской Народных Республик. Таким образом Россия, по его словам, стремится «создать повод для эскалации под видом защиты российских граждан».

Сенаторы США выразили единодушную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство России категорически отвергает какие-либо агрессивные намерения относительно Украины.

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