Москва, , 09:33 — REGNUM Московский центр занятости «Моя карьера» в 2021 году разработал и запустил 30 новых программ для горожан, которым сложно найти работу самостоятельно сообщается на портале мэра столицы.

Очередь безработных на бирже труда Андрей Репин © ИА REGNUM

Среди них новые марафоны «Как пройти собеседование» и «Эмоциональный интеллект для трудоустройства», а также тренинги «Как повысить мотивацию на поиск работы» и «Как поддержать себя при долгом поиске работы».

Программы центра «Моя карьера» помогают повысить шансы на трудоустройство москвичей на 30%. Всего доступно 325 программ для трудоустройства и саморазвития. За год обучение в центре занятости прошли почти 50 тысяч безработных.

ИА REGNUM ранее сообщало, в январе 2022 года в Москве специализированный центр занятости «Моя карьера» запустил новые тренинги и обучающие программы.

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