Москва, 18 января, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Московский центр занятости «Моя карьера» в 2021 году разработал и запустил 30 новых программ для горожан, которым сложно найти работу самостоятельно сообщается на портале мэра столицы.

Андрей Репин ИА REGNUM Очередь безработных на бирже труда

Среди них новые марафоны «Как пройти собеседование» и «Эмоциональный интеллект для трудоустройства», а также тренинги «Как повысить мотивацию на поиск работы» и «Как поддержать себя при долгом поиске работы».

Программы центра «Моя карьера» помогают повысить шансы на трудоустройство москвичей на 30%. Всего доступно 325 программ для трудоустройства и саморазвития. За год обучение в центре занятости прошли почти 50 тысяч безработных.

ИА REGNUM ранее сообщало, в январе 2022 года в Москве специализированный центр занятости «Моя карьера» запустил новые тренинги и обучающие программы.

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