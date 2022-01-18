Белгород, 18 января, 2022, 09:39 — ИА Регнум. На развитие сельского хозяйства в Белгородской области в 2022 году будет направлено порядка 3,9 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM 18 января в пресс-службе правительства региона.

Сельское хозяйство

Государственная поддержка АПК предусмотрена соглашениями между минсельхозом России и правительством Белгородской области. Из федерального бюджета на поддержку аграриев регион получит 3,1 млрд рублей.

«На что пойдут эти деньги: на поддержку малых форм хозяйствования, на поддержку растениеводства и животноводства, комплексное развитие сельских территорий, на поддержку сельского туризма, на возмещение части процентов по коммерческим кредитам и многое другое», — уточнил губернатор Вячеслав Гладков.

Как сообщало ИА REGNUM, 2022 год в Белгородской области объявлен годом дважды Героя Социалистического Труда Василия Горина —почётного гражданина региона, легендарного председателя ордена Трудового Красного Знамени колхоза имени Фрунзе.