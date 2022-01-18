Пермь, 18 января, 2022, 09:29 — ИА Регнум. В Пермском крае за 2021 год шесть частных компаний уличили в коррупционных правонарушениях. Об этом сообщает краевая прокуратура.

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В отношении юридических лиц возбуждали административные дела за незаконное вознаграждение. «Если от имени или в интересах юридического лица осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений к ним могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации», — подчеркнули в прокуратуре.

Возбуждение такой категории административных дел является исключительной компетенцией прокуроров. В 2021 году в рамках таких дел с организаций взыскано штрафов на 13,5 млн рублей.